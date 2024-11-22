قرار "الجنائيَّة الدَّوليَّة" يُشعل مواقع التَّواصل وأصواتٌ تطالب بالعدالة للفلسطينيين

غزة/ صفاء سعيد

أثار قرار محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت موجة من ردود الأفعال المحلية والدولية التي أظهرت تضامنًا واسعًا مع القضية الفلسطينية.

وجاء القرار بعد تحقيقات مطولة تناولت اتهامات باستخدام الجوع كسلاح، والهجمات ضد المدنيين، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي حملات تضامن واسعة النطاق، حيث استخدم الناشطون وسم #العدالة_لفلسطين و#محكمة_الجنايات_الدولية لتسليط الضوء على أهمية القرار ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنهاء الاحتلال.

المذيع في قناة الجزيرة الفضائية أحمد منصور كتب تغريدة على موقع X:" غضب أمريكي عارم من دول الاتحاد الأوروبي بعد إعلانها الالتزام بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مجرمي الحرب نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه المقال جالانت وزيادة على ذلك أمريكا تهدد الجنائية الدولية".

غضب أمريكي عارم من دول الاتحاد الأوروبي بعد إعلانها الإلتزام بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مجرمي الحرب نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه المقال جالانت وزيادة على ذلك أمريكا تهدد الجنائية الدولية pic.twitter.com/klyXqbeJT8 — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) November 21, 2024

الكاتب الصحفي في جريدة الرأي عبد العزيز الفضلي كتب على X:" قبل #طوفان_الأقصى لم يكن أحد يجرؤ على اتخاذ قرار ضد أيا من قادة الكيان الصهيوني، اليوم بفضل الله ثم ببطولة المقاومة بقيادة حماس وصمود أهل #غزة أجبرت العالم على اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية قرارا بإلقاء القبض على النتن ووزير الدفاع المقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية".

قبل #طوفان_الأقصى

لم يكن أحد يجرؤ على اتخاذ قرار

ضد أيا من قادة الكيان الصهيوني .

اليوم بفضل الله ثم ببطولة المقاومة

بقيادة حماس وصمود أهل #غزة أجبرت العالم على اتخاذ المحكمة

الجنائية الدولية قرارا بإلقاء القبض على

النتن ووزير الدفاع المقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. pic.twitter.com/036X5ykdHS — عبدالعزيز الفضلي (@abdulaziz2002) November 21, 2024

الكاتب والحقوقي المصري بهي الدين حسان كتب تغريدة تسائل فيها:" هل تستقبل دول عربية نتنياهو بعد أمر القبض عليه من المحكمة الجنائية الدولية؟ سيتجنب نتنياهو زيارة ١٢٤ دولة في العالم لأنها عضو باتفاقية المحكمة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وهولندا وايرلندا وكندا أعلنت التزامها بالحكم، أما أغلبية الدول العربية لم تنضم للمحكمة ولم تعلق علي قرارها؟".

هل تستقبل دول عربية نتنياهو بعد أمر القبض عليه من المحكمة الجنائية الدولية؟



سيتجنب نتنياهو زيارة ١٢٤ دولة في العالم لأنها عضو باتفاقية المحكمة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وهولندا وايرلندا وكندا أعلنت التزامها بالحكم

أغلبية الدول العربية لم تنضم للمحكمة ولم تعلق علي قرارها؟ https://t.co/nJlHmmaSHQ — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) November 22, 2024

أما محمد العناسوة كتب على X:" #المحكمة_الجنائية_الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق جوز المجرمين نتنياهو وغالانت 125 دولة عضو في المحكمة ممنوع على مجرمي الحرب دخولها دول أوروبية أصدرت قرارات الامتثال لأوامر المحكمة مثل هولندا وفرنسا وبلجيكا هذه لعنة دماء أطفال غزة وشيوخها ونسائها ووعد الشهيد يحيى السنوار حين قال: سنجعل نتنياهو يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه".

#المحكمة_الجنائية_الدولية أصدرت مذكرات إعتقال بحق جوز المجرمين نتنياهو وغالانت



125 دولة عضو في المحكمة ممنوع على مجرمي الحرب دخولها



دول أوروبية أصدرت قرارات الامتثال لأوامر المحكمة مثل هولندا وفرنسا وبلجيكا



هذه لعنة دماء أطفال غزة وشيوخها ونسائها

ووعد الشهيد يحيى السنوار حين… pic.twitter.com/v2SUuIjuit — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) November 21, 2024

طارق الهاشمي رئيس الحملة العالمية للتضامن مع الشعب العراقي وعضو الإتحاد الدولي للحقوقيين كتب قائلًا:" #المحكمة_الجنائية_الدولية تأمر باعتقال المجرم نتن ياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني ووزير الدفاع المطرود يوآف غالانت على خلفية ارتكاب جرائم حرب و#الابادة_الجماعية في #غزة … تطور ملفت ، وجرعة أمل ، وضوء في نفق مظلم غابت عنه العدالة وتكرس فيه الظلم على مدى عقود من الزمن … صدر أمر القبض …لكن بقي التنفيذ !! ترى من يجرأ ؟؟؟؟".

#المحكمة_الجنائية_الدولية تأمر باعتقال المجرم نتن ياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني ووزير الدفاع المطرود يوآف غالانت على خلفية ارتكاب جرائم حرب و#الابادة_الجماعية في #غزة …

تطور ملفت ، وجرعة أمل ، وضوء في نفق مظلم غابت عنه العدالة وتكرس فيه الظلم على مدى عقود من الزمن … صدر أمر… pic.twitter.com/qp8XUY4P0k — طارق الهاشمي (@alhashimi_Tariq) November 21, 2024

أما الناشط العربي والحقوقي محمد العربي فغرد على موقع X:" اجمل ما في قرار #المحكمة_الجنائية_الدولية الذي تأخر كثيرا : -انه لاول مرة يصدر قرار اتهام بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضد "زعيم دولة غربية" من المحكمة الدولية -انها ادانة شديدة لأكبر مسؤولين صهيونين مجرمين في "دولة" الكيان الغاصب -انها اضعاف قانوني وديبلوماسي وإعلامي للكيان وللصهيونية وداعميهم الغربيين الذين سيجدون انفسهم في حرج شديد -انها ستطال مسؤولين عسكريين ومدنيين صهاينة آخرين مما يجعلهم في حالة توجس دائم حينما يسافرون -انها انقاذ ولو رمزي للقانون الدولي الذي تبول عليه طويلا نتن ياهو والقوى الغربية التي ساندته -انه انتصار معنوي وأخلاقي للمستضعفين في #فلسطين و #غزة تحديداً".

اجمل ما في قرار #المحكمة_الجنائية_الدولية الذي تأخر كثيرا :



-انه لاول مرة يصدر قرار اتهام بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضد "زعيم دولة غربية" من المحكمة الدولية



-انها ادانة شديدة لأكبر مسؤولين صهيونين مجرمين في "دولة" الكيان الغاصب



-انها اضعاف قانوني وديبلوماسي وإعلامي للكيان… pic.twitter.com/pO9bhouLOl — محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) November 21, 2024

صفحة تحمل اسم كتب فلان غردت على X:" بغض النظر عن النتائج فإن امر القبض بحد ذاته نصر معنوي كبير لفلسطين العالم صار يعرف ماكان مجهولا عنده بما يخص قضية فلسطين قرار #المحكمة_الجنائية_الدولية غير قابل للنقض او الإلغاء لن تستطيع أميركا ولا الكيان ان توقف قناعات مواطني العالم الاحرار من التعاطف والتفهم لعدالة قضية فلسطين".