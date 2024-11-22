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الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 22 نوفمبر

راصد جوي يكشف عن كتلة هوائية باردة جداً تتجه نحو البلاد الأسبوع المقبل

22 نوفمبر 2024 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
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راصد جوي يكشف عن كتلة هوائية باردة جداً تتجه نحو البلاد الأسبوع المقبل

كشف الراصد الجوي قصي الحلايقة عن اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة نحو المنطقة، مصدرها شمال أوروبا، خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 24-26 نوفمبر 2024.

وأوضح الحلايقة، أن الكتلة الهوائية منفصلة عن نظام جوي يتمركز غرب ووسط أوروبا، مما يؤثر بشكل مباشر على شرق البحر المتوسط.

تفاصيل الطقس المتوقعة

وأشار الحلايقة، إلى أن الخرائط الجوية تُظهر أن زاوية هبوط هذه الكتلة الهوائية لا تدعم تطور منخفض جوي شامل، لكنها تترافق مع جبهة ماطرة سريعة.

ورغم ذلك، يبقى العامل الأبرز هو الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، حيث يُتوقع أن تسجل:

- 11-12 درجة مئوية نهاراً في المناطق الجبلية.

- 5 درجات مئوية أو أقل ليلاً في القمم الجبلية.

[صورة توضيحية لموجة برد]

موجة.jpg

نصائح لمواجهة البرد

 

وأضاف الحلايقة، أن درجات الحرارة ستكون أقل من المعدلات الطبيعية لشهر نوفمبر بفارق ملحوظ، ما سيجعل الطقس بارداً جداً خلال ساعات الصباح والمساء والليل.

تحذيرات هامة

وحذّر الراصد الجوي من ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الموجة الباردة، مثل:

 - ارتداء الملابس الشتوية الدافئة.

 - استخدام وسائل التدفئة المناسبة.

 - حماية كبار السن والأطفال من البرد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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