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الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 22 نوفمبر

22 نوفمبر 2024 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
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تعرّف على تفاصيل طقس فلسطين اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر

تشهد فلسطين ارتفاعًا طفيفًا آخر في درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وحسب الأرصاد الحوية ستكون الأجواء غائمة جزئيًا مع فرص لظهور أشعة الشمس، مما يجعل الطقس لطيفًا ومعتدلًا خلال ساعات النهار.

ومع حلول المساء والليل، يصبح الجو باردًا نسبيًا، خاصة في المناطق الجبلية.

أبرز تفاصيل الطقس اليوم:

درجات الحرارة: أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

حالة السماء: غائمة جزئيًا مع فرص لأشعة الشمس.

الرياح: خفيفة وغير نشطة.

البرودة: لطيفة ومعتدلة نهارًا، وباردة نسبيًا ليلًا، خاصة في المناطق المرتفعة.

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نصيحة اليوم:

 - ارتداء ملابس مناسبة: نظراً لتفاوت درجات الحرارة بين النهار والليل، يُنصح بارتداء ملابس خفيفة خلال النهار وأخرى أكثر دفئًا في المساء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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