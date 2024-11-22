الـ"بيتكوين": العملة المنبوذة التي أصبحت تزاحم اقتصادات الدول الكبرى

كسرت العملة المشفّرة الأبرز بيتكوين، مستوى 99 ألف دولار للوحدة في تعاملات اليوم الجمعة، وهو مستوى غير مسبوق في عمرها الّذي لم يتجاوز 16 عامًا، وسط توقّعات منصّات تداول بتجاوزها 100 ألف قبل نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.

في بداية جلسة اليوم، استقرّت القيمة السوقيّة لمجمل عملات بيتكوين المتداولة والبالغ عددها قرابة 19.78 مليون وحدة، نحو 1.97 تريليون دولار أميركيّ.

ولو كانت بيتكوين دولة، لكانت في المرتبة الثانية عشرة كأكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلّيّ الإجماليّ، متفوّقة على بلدان مثل أستراليا وإسبانيا وكوريا الجنوبيّة والسعوديّة وهولندا وإندونيسيا وغيرها.

عملة بيتكوين Bitcoin الّتي أطلقها شخص أو مجموعة تحت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو، مثّلت ثورة في عالم المال والتكنولوجيا منذ عام 2008، وبلغ سعرها في أوّل يوم إطلاق لها 0.000001 دولار.

تعتمد بيتكوين على تقنيّة البلوكشين Blockchain، وهي سجلّ رقميّ غير قابل للتلاعب، يدير المعاملات بشكل لا مركزيّ، ممّا يجعلها بعيدة عن السيطرة الحكوميّة أو تدخّل البنوك المركزيّة حول العالم.

وبتاريخ 31 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2008 نشر ساتوشي ناكاموتو الورقة البيضاء للبيتكوين، معلنًا عن رؤيته لإنشاء نظام نقديّ إلكترونيّ يعمل بين الأفراد ويتجاوز أنظمة الرقابة المصرفيّة العالميّة.

بينما في 3 يناير 2009، تمّ تعدين أوّل كتلة في سلسلة البيتكوين، والّتي عرفت باسم Genesis Block، ما شكل انطلاقة الشبكة، وبعدها بأيّام، تمّ تنفيذ أوّل معاملة بيتكوين بين ساتوشي ناكاموتو وهال فيني، وهو مبرمج أميركيّ استلم 10 بيتكوين.

في عام 2010، شهدت البيتكوين أوّل استخدام فعليّ لها عندما دفع أحد المبرمجين 10000 وحدة بيتكوين مقابل شراء قطعتي بيتزا، وهو اليوم الّذي يحتفل به مجتمع البيتكوين سنويًّا باسم "يوم البيتزا“.

ومع كلّ صعود لعملة بيتكوين، يبدأ مجتمع العملات المشفّرة يحسب قيمة قطعتي البيتزا اللّتين اشتراهما المبرمج ويدعى لازلو هانييتش، إذ يبلغ سعرهما وفق قيمة بيتكوين في تعاملات الجمعة، نحو 990 مليون دولار.

بينما في يوليو/تمّوز 2010 أعلن رسميًّا عن إطلاق أوّل بورصة بيتكوين (Mt. Gox)، ممّا فتح الباب لتداول العملة على نطاق أوسع، ليغلق سعر بيتكوين عام 2010 عند مستوى 30 سنتًا.

بينما اعتبارًا من فبراير/شباط 2011، ارتفعت قيمة البيتكوين إلى دولار واحد لأوّل مرّة، ما جعلها تجذب الأنظار كعملة رقميّة ذات قيمة حقيقيّة.

وأصبحت في نفس العام، عملة معتمدة على نطاق واسع في الأنشطة غير القانونيّة على الإنترنت المظلم (Dark Web)، ما أثار الجدل حول طبيعتها المجهولة ودورها في الاقتصاد الرقميّ.

واعتبارًا من 2013، تمّ تنفيذ أوّل عمليّة تنصيف البيتكوين Bitcoin Halving، وهي العمليّة الّتي تتقلّص فيها العوائد الّتي يتلقّاها معدنو بيتكوين إلى النصف، الأمر الّذي يقلّل معروضها ويزيد سعرها.

واعتبارًا من 2013، بدأت بنوك مركزيّة في ألمانيا والولايات المتّحدة والصين واليابان وعديد الدول الكبرى، تحذّر من العملات المشفّرة، بصدارة بيتكوين، مشيرة إلى المخاطر المحتملة لتبنّي هذا النوع من العملات.

لكن في نفس العام، وبالتحديد اعتبارًا من نوفمبر/تشرين ثاني تجاوز سعر البيتكوين حاجز 1000 دولار لأوّل مرّة، ممّا أثار موجة من الحماس في الأسواق العالميّة.

بينما في عام 2017، تمّ تنفيذ التنصيف الثاني للعملة المشفّرة، رافق ذلك إنشاء عملة جديدة هي بيتكوين كاش (Bitcoin Cash)، نتيجة خلافات حول كيفيّة تحسين سرعة الشبكة.

وفي نفس العام، وبالتحديد في ديسمبر/كانون الأوّل، وصل سعر البيتكوين إلى أعلى سعر له حتّى ذلك الحين، حيث بلغ حوالي 20000 دولار، مدفوعًا بالاهتمام المتزايد من المستثمرين الأفراد.

في 2018، ارتفعت وتيرة حرب البنوك المركزيّة على عملة بيتكوين وبقيّة العملات المشفّرة، وسط عمليّات مداهمة تنفّذها أجهزة الأمن في عديد الدول لمزارع تعدين بيتكوين، فيما أعلنت الصين تدريجيًّا عن حظر العملة على أراضيها.

أمّا في 2020، حدث التنصيف الثالث للعملة المشفّرة رافق ذلك تراجع معروض العملة المتاح للبيع، وهو نفس العام الّذي تجاوزت فيه بيتكوين مرّة أخرى حاجز 20 ألف دولار بعد 3 سنوات من التراجعات.

أمّا عام 2021، فكان حتّى ذلك الوقت عام العملات المشفّرة وسط زيادة حادّة في الطلب بعد اعتمادها عملة متداولة في بلد مثل السلفادور، تبع ذلك إعلان شركة تسلا للسيّارات الكهربائيّة، أنّها ستقبّل بيتكوين كعملة لشراء مركباتها.

ومع حلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 وصل سعر وحدة بيتكوين حاجز 69 ألف دولار، وظلّت تتذبذب حتّى عام 2024، مع زيادة الطلب عليها، والعمل على تنظيم السوق من جانب عديد الدول، ليقفز بسعرها مجدّدًا قرب 70 ألف دولار.

إلّا أنّ أقوى اعتراف بالعملة، كان في يوليو/تمّوز الماضي عندما شارك المرشّح الجمهوريّ في ذلك الوقت للانتخابات الأميركيّة دونالد ترامب، مؤتمر معدنيّ بيتكوين، ليعلن أمام الحضور أنّه سيدعم العملة ويشرّعها في حال فاز بالانتخابات.

ومع فوزه بالانتخابات، بدأت العملة تلقى مزيدًا من القوّة ليستقرّ سعرها في بداية تعاملات اليوم الجمعة، عند 99 ألف دولار، بنسبة نموّ بلغت قرابة 47 بالمئة، منذ إعلان ترامب فوزه بالانتخابات الأميركيّة.

المصدر / وكالات