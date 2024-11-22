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لبيد: الحكومة تطيل أمد الحرب بلا داع بسبب مشاكل نتنياهو

22 نوفمبر 2024 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
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لبيد: الحكومة تطيل أمد الحرب بلا داع بسبب مشاكل نتنياهو

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الجمعة، الحكومةَ بإطالة أمد الحرب دون داع بسبب المشاكل السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و”أوهام” ضم الضفة الغربية وإعادة الاستيطان في قطاع غزة.

وقال لبيد في منشور على منصة إكس: “الحكومة الحالية تطيل أمد الحرب دون داع بسبب المشاكل السياسية التي يعاني منها رئيس الوزراء، وبسبب أوهام الجناح اليميني المتطرف بالضم والعودة إلى غزة”.

ويشير لبيد بذلك إلى تهرب نتنياهو من المثول أمام المحكمة وتذرعه بانشغاله بظروف الحرب، وإنكاره للمسؤولية عن الفشل بمنع الهجوم (طوفان الاقصى) الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتابع زعيم المعارضة الإسرائيلية: “حان الوقت للتحرك السياسي، حان الوقت لنظام إقليمي جديد”، دون مزيد من التفاصيل.

وترفض حكومة نتنياهو وقف حرب الإبادة بقطاع غزة بزعم الاستمرار إلى تحقيق أهدافها المعلنة، وأبرزها القضاء على "حماس" في القطاع، والتأكد من عدم تمكنها من شن هجمات.

فيما اعترف مسؤولون إسرائيليون بمسؤوليتهم عن الإخفاق، يرفض نتنياهو ذلك، كما يتنصل من تشكيل لجنة تحقيق رسمية بالأحداث التي اعتبرها مراقبون أكبر خرق أمني واستخباري في تاريخ الكيان الإسرائيلي.

المصدر / وكالات
#غزة #نتنياهو #لبيد #حرب الإبادة

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