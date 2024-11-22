الاحتلال يُواصل انتهاكاته في الضّفة الغربية والمُقاومة تتصدّى

اندلعت اشتباكات ومواجهات، فجر اليوم الجمعة، عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق في مدن وقرى الضفة الغربية.

في نابلس، تصدى مقاومون بالرصاص والعبوات الناسفة لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة وسط نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة، وتم استهداف قوة عسكرية بوابل من الرصاص عند دوار الغاوي في نابلس.

كما اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت الليلة الماضية بلدة يتما جنوب نابلس.

في سبسطية، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان خلال اقتحام عدة منازل لمواطنين في البلدة.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب المدينة، وفتشت منزل الاسير عادل ابو أسعد المعتقل منذ ثلاثة ايام واعتقلت نجله شادي.

كما اعتقل الاحتلال الشاب عمران اسماعيل الملاح عقب اقتحام قرية المجد جنوب الخليل، فيما اعتقلت الفتيين مراد المطور، و أيمن جرادات من بلدة الشيوخ بالخليل.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال المدينة، وبلدة بيتونيا غرباً.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عنبتا شرق طولكرم، وعلار شمال المحافظة بعدة آليات عسكرية.

وتمكنت المقاومة الفلسطينية من استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة محلية الصنع خلال اقتحامها بلدة عنبتا.

وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بينما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال اقتحام بلدة الخضر، جنوب المحافظة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر وتمركزت في مناطق: “الجامع الكبير”، و”البوابة”، “والتل”، و”أم ركبة”، والبالوع”، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، صوب المنازل والمركبات، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

في جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مدينة ومخيم جنين، وتفجير عبوات بآليات الاحتلال في السيلة الحارثية، مساء الخميس.

المصدر / وكالات