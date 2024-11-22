الإبادة في يومها الـ 413.. الاحتلال يقصفُ مستشفى كمال عدوان ويُواصل مجازره في قطاع غزّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 413 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 31 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 17 شهيدًا في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة خلال الليلة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 44,056 شهيدًا و 104,268 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، قال مدير مستشفى كمال عدوان، الطبيب حسام أبو صفية، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف مولد الكهرباء في ساحة المستشفى بطائرة مسيرة ما تسبب بإخراجه عن الخدمة.

وأكد "أبو صفية"، أنه لا يوجد بديل لهذا المولد الذي تعتمد عليه جميع أقسام المستشفى، "في ظل الحصار القائم والمتواصل، ليس لدينا أي إمكانيات لإصلاح هذا الخراب".

وأُصيب 6 في صفوف الطاقم الطبي بعد إلقاء طائرة مسيرة للاحتلال قنبلة على مدخل قسم الطوارئ بالمستشفى.

كما أكدت مصادر طبية، أنّ طائرات الاحتلال المسيرة قصفت مستشفى العودة شمال غزة، بعد ساعات من استهداف مستشفى كمال عدوان.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية في جباليا البلد، بالتزامن مع سلسلة غارات على مخيم جباليا.

وارتقى 8 شهداء وأُصيب آخرون بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو عصر" بشارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها وإطلاق النار على مناطق شمال غرب مخيم النصيرات.

وارتقى شهيدان في قصف طيران الاحتلال المروحي منزلاً لعائلة "أبو سمرة" في دير البلح، كما ارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الهور شمال مخيم النصيرات.

في خانيونس، ارتقت سيدة وابنتها في قصف طائرات الاحتلال المروحية خيمة نازحين بمواصي خانيونس.

في رفح، قصفت طائرات الاحتلال منزلاً وسط مدينة رفح، فيما واصلت المدفعية قصفها على عدة مناطق في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين