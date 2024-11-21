ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

محكمة تأسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز عام 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها. تعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.

وفيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، التي أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جيشه السابق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب في غزة.

تم تأسيس المحكمة في عام 2002 لمحاكمة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بأنفسها. يمكنها محاكمة الجرائم المرتكبة من قبل رعايا الدول الأعضاء أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل جهات أخرى. لديها 124 دولة عضو. ميزانيتها لعام 2024 تبلغ حوالي 187 مليون يورو.

المحكمة الجنائية الدولية تجري تحقيقات تشمل أوكرانيا ودول أفريقية مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا، وكذلك فنزويلا في أمريكا اللاتينية ودول آسيوية مثل ميانمار والفلبين، وفقًا لموقعها الإلكتروني.

يقول موقعها الإلكتروني إن هناك حتى الآن 32 قضية أمام المحكمة، مع وجود بعض القضايا التي تشمل أكثر من مشتبه به. أصدرت محاكم المحكمة الجنائية الدولية ما لا يقل عن 56 مذكرة توقيف.

تم احتجاز 21 شخصًا في مركز احتجاز المحكمة الجنائية الدولية وقد مثلوا أمام المحكمة. لا يزال 20 شخصًا على الأقل فارين. تم إسقاط التهم ضد سبعة أشخاص بسبب وفاتهم. أصدر القضاة 11 إدانة وأربع براءات.

من بين هذه الإدانات الـ11، كانت ستة فقط تتعلق بالجرائم الأساسية للمحكمة مثل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، أما البقية فكانت تتعلق بجرائم مثل التلاعب بالشهود. الرجال الستة المدانون كانوا جميعهم قادة ميليشيات أفريقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا. تتراوح الأحكام من تسع إلى 30 سنة في السجن. أقصى عقوبة ممكنة هي السجن المؤبد.

أحد الهاربين البارزين هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المتهم بجريمة الحرب الخاصة بترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد بوتين في مارس 2023. وقال الكرملين إن هذه الخطوة بلا معنى. وقد نفت موسكو مرارًا الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع أثناء غزوها لجارتها.

على الرغم من أن المحكمة تحظى بدعم من العديد من أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن قوى أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست أعضاء، بحجة أن المحكمة قد تُستخدم للملاحقات القضائية بدوافع سياسية.

(إسرائيل) ليست عضوًا في المحكمة ولا تعترف باختصاصها، لكن الأراضي الفلسطينية تم قبولها كدولة عضو في عام 2015. في عام 2021، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا رسميًا في مزاعم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. قال المدعي العام للمحكمة كريم خان في أكتوبر من العام الماضي إن المحكمة تتمتع بالاختصاص على أي جرائم حرب محتملة ارتكبها الجنود الإسرائيليون في قطاع غزة.

في مايو، طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. رفضت (إسرائيل) المزاعم المتعلقة بجرائم الحرب، وانتقد ممثلوها قرار خان بطلب المذكرات.