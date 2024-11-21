"سيناريو يوم القيامة أصبح حقيقةً".. هكذا علَّق الإعلام العبريُّ على مذكِّرة اعتقال نتنياهو وغالانت

غزة/ فلسطين أون لاين

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بخصوص "جرائم حرب مزعومة" في غزة، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب.

وأضافت المحكمة في بيان أن هناك "أسبابا منطقية" تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.

وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المحكمة رفضت الالتماسات التي قدمتها إسرائيل في وقت سابق بهذا الخصوص وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع غالانت الذي أقاله نتنياهو من منصبه مؤخرا.

ومن جهته، قال مراسل قناة كان، تعلقيًا على القرار إن هناك أكثر من 120 دولة عضوا في المحكمة - والتي، على ما يبدو، لن يتمكن نتنياهو وجالانت الآن من زيارتها.

وأشار إلى، أنه وفي الأشهر الأخيرة، تحركت إسرائيل من خلال دول أخرى للادعاء بأن المحكمة ليس لديها سلطة لمناقشة هذه القضية. لكن هذا الادعاء تم رفضه بشكل قاطع اليوم.

فيما قال الكاتب "الإسرائيلي" أريئيل كهانا، إن سيناريو يوم القيامة الذي كان نتنياهو يخشاه طوال هذه السنوات قد أصبح حقيقة بالفعل والحقيقة بأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

فيما نشرت القناة 12 العبرية، صورة تجمع نتنياهو وغالانت، وكتبت: "إسرائيل" فشلت في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت رغم الضغوطات الكبيرة التي مارستها.