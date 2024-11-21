الصّحة بغزّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى  44,056  شهيدًا

أصْدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 412 على التوالي.

وقالت وزارة الصّحة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدًا و 176 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 44,056 شهيدًا و 104,268 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين