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بالفيديو "بحماية مُشدَّدة من قوات الاحتلال".. مستوطنون يقْتحمون باحات المسجد الأقصى

21 نوفمبر 2024 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقْتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال" الإسرائيلي".

وأفادت مصادر مقدسية بأن مجموعات من المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات وطقوسًا تلمودية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع في المسجد، وفرض وقائع تهويدية جديدة عليه. 

وتشن مجموعات المستوطنين وبدعم من حكومة الاحتلال، حملات متواصلة تدعو لتهويد المسجد الأقصى المبارك وقتل الفلسطينيين.

وقال نشطاء مقدسيون، إن ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير يسعى لتصعيد التوتر والأحداث داخل المسجد الأقصى المبارك، ضمن مساعي القضاء على العادات والتقاليد الفلسطينية والتعاليم الإسلامية، وكذلك تضييق الخناق على المقدسيين في المسجد الأقصى.  

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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