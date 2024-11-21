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الدّفاع المدني بغزّة: الاحتلال قَتَل 87 من كوادرنا ودمّر 56 مركبةً و17 مركزًا منذ بدء حرب الإبادة

21 نوفمبر 2024 . الساعة 09:11 بتوقيت القدس
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يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 30 على التوالي إخراج منظومة عمل الدّفاع المدني بشكل كلي، واحتجاز مركباته فس شمال قطاع غزة.

وفي هذا السياق، نشر الدفاع المدني تحديثا عن حالة عمله في قطاع غزة والخسائر التي تكبدها منذ بداية الحرب بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 412 على التوالي.

وقال الدّفاع المدني في البيان التّفصيلي، إن عدد الشهداء ارتفع بين عناصره إلى 87 شهيدًا، فيما أُصيب 304، واعتقل 21 آخرين في سجون الاحتلال.

وذكر، أن الاحتلال استهدف 17 مركزًا ومقرًا، من بينهم 14 مركزًا دُمّر بشكل كامل، و3 تضررت بشكل جزئي. وفيما يتعلق بالمركبات المتضررة، أشار الدّفاع المدني إلى أن الاحتلال دمّر بشكل كلي 12 مركبة إطفاء وإنقاذ، ومركبتي إنقاذ وتدخل سريع، و 4 مركبات صهريج مياه، و8 مركبات إسعاف، ومركبة سلم إنقاذ هيدروليكي، و13 مركبة إدارية.

كما دمّر بشكل جزئي، 11 مركبة اطفاء وإنقاذ، 3 مركبات إسعاف، ومركبتي صهريج مياه، وفقًا لبيان الدفاع المدني.

وأشار إلى أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر مراكز الدفاع المدني 6 مرات في مواقع مختلفة، بينما استهدف الطواقم أثناء مهمات ميدانية 18 مرة.

وأكد الدّفاع المدني، أن جيش الاحتلال دمّر مخزون معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بقيمة مليون وثلاثمائة ألف دولار.

ونوّه إلى أنه في 23/10/2024 أخرج الاحتلال منظومة الدفاع المدني عن العمل في محافظة شمالي قطاع غزة وأجبر طواقمه على النزوح إلى وسط وجنوبي القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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