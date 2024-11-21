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الاحتلال يُواصل عدوانه على لبنان لليوم الـ 55 تواليًا

21 نوفمبر 2024 . الساعة 08:58 بتوقيت القدس
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الاحتلال يُواصل عدوانه على لبنان لليوم الـ 55 تواليًا

شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، 3 غارات على الضّاحية الجنوبية ببيروت، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي متواصل على مناطق الجنوب اللبناني.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على البلاد منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 3 آلاف و558 شهيدا و15 ألفا و123 جريحا.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على بلدات في قضاء صور جنوبي لبنان، واستهدفت نقطة تجمع لمسعفين في بلدة كفردونين بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن "10 أشخاص بينهم ثلاثة من المسعفين استشهدوا وأصيب 68 آخرون في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدات عدة جنوبي لبنان".

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #القصف على لبنان #غارات على بيروت

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