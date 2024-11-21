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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 21 نوفمبر

21 نوفمبر 2024 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
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تعرف على أسعار الدولار، الدينار، اليورو، والجنيه المصري مقابل الشيكل لهذا اليوم.

تشهد أسعار الصرف في فلسطين، اليوم الخميس، الموافق 21 نوفمبر، شبه استقرار في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس 21 نوفمبر  على النحو التالي:

- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 369-371 بيع

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 479-482 بيع

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 320-355 بيع

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 10-13 بيع

 - الدولار مقابل الدينار: شراء 77-78 بيع

- اليورو مقابل الدولار: شراء 90-96 بيع

المصدر / فلسطين أون لاين
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