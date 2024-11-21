فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يقتحمُ مدنًا في الضّفة ويشنُّ حملة اعتقالات

"عقب تصدٍّ بطوليّ للاقتحام".. شهيد برصاص الاحتلال في نابلس

"أشلاء وأجساد مُحترقة".. مجازر دامية في بيت لاهيا ومدينة غزّة وغارات متواصلة على المُحافظة الوسطى

استشهاد صحفيين اثنين في غارة إسرائيلية وسط غزة

شوارع غزَّة تتحوَّل لملاعب بعد تدمير المرافق الرِّياضيَّة

تأييد شعبيّ واسع بغزَّة لعمليَّة الأجهزة الأمنيَّة ضدَّ اللُّصوص وقطاع الطُّرق

الطِّفلة الصَّبَّاغ... معاناة المرض والفراق تنتهي بالموت دون وداع

غالبيَّة ضحاياها أطفال... مجزرتان في قصف الاحتلال مدرستين تؤويان نازحين بشمال غزَّة والنُّصيرات

خليل الحيَّة: قطعنا شوطًا كبيرًا في الاتِّفاق على لجنة لإدارة قطاع غزَّة وماضون حتَّى النَّجاح

"دون أن يردَّ الجنود بطلقة واحدة".. القسَّام تبثُّ مشاهد ملحميَّةً لاستهداف قوَّة مكوَّنة من 12 جنديًّا ببيت لاهيا

الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 21 نوفمبر

21 نوفمبر 2024 . الساعة 08:06 بتوقيت القدس
...

تعرّف على تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر.

يشهد طقس فلسطين ارتفاعًا على درجات الحرارة التي تصبح حول المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود جو خريفي مشمس نهاراً وتغطي السماء كميات من السحب المتوسطة والمنخفضة.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية اليوم الخميس 21 نوفمبر:

 - درجات الحرارة: ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة في ساعات الصباح.

 - حالة السماء: غائمة جزئياً.

 - الرياح: غير نشطة.

- البرودة: تكون ملموسة في الصباح الباكر بشكل نسبي  وأثناء بداية ساعات المساء، وتشتد في ساعات الليل، والله تعالى أعلى وأعلم.

طقس412.jpg

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس فلسطين #الأرصاد الجوية #الحرب على غزة #درجات الحرارة #الإبادة الجماعية #الحالة الجوية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة