الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 21 نوفمبر

تعرّف على تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر.

يشهد طقس فلسطين ارتفاعًا على درجات الحرارة التي تصبح حول المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود جو خريفي مشمس نهاراً وتغطي السماء كميات من السحب المتوسطة والمنخفضة.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية اليوم الخميس 21 نوفمبر:

- درجات الحرارة: ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة في ساعات الصباح.

- حالة السماء: غائمة جزئياً.

- الرياح: غير نشطة.

- البرودة: تكون ملموسة في الصباح الباكر بشكل نسبي وأثناء بداية ساعات المساء، وتشتد في ساعات الليل، والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين