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الاحتلال يقتحمُ مدنًا في الضّفة ويشنُّ حملة اعتقالات

21 نوفمبر 2024 . الساعة 07:58 بتوقيت القدس
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الاحتلال يقتحمُ مدنًا في الضّفة ويشنُّ حملة اعتقالات

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخلّلها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال حي داود بمدينة قلقيلية واعتقلت المحرر رأفت أبو زيد بعد مداهمة منزله، كما اعتقلت الشاب رزق الفار من قلقيلية إلى جانب ثلاثة شبان آخرين، بينهم الجريح محمد الفيومي.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بدرس غرب رام الله وداهمت منازل وفتشتها، كما اقتحمت بلدة سلواد وانتشار للجنود في شوارع البلدة.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيم العين غرب نابلس، واعتقلت الشاب درويش مشارقة ومحمد أحمد جاموس.

وأطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه آليات وقوات الاحتلال، خلال انسحابها، على الأطراف الشرقية لمدينة نابلس، قرب المدخل الشمالي لمخيم بلاطة.

كما داهم الاحتلال قرية زواتا غربي نابلس واعتقلت الشابين محمد زواتيه، ومحمد سمير حموضة.

وأفادت مصادر محلية، بارتقاء الشاب جهاد القاطوني، من مخيم عين بيت الماء للاجئين، بعد اشتباكات شهدها المخيم خلال اقتحام الاحتلال للمنطقة الغربية المحيطة بشارع السكة ومخيم العين في نابلس.

في الخليل، أفادت مصادر صحفية، باعتقال الاحتلال للشاب عيسى ربحي أبو عيد من بلدة الشيوخ شمال الخليل.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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