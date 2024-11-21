"عقب تصدٍّ بطوليّ للاقتحام".. شهيد برصاص الاحتلال في نابلس

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليومي الخميس، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحام مخيم العين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بارتقاء الشاب جهاد القاطوني، من مخيم عين بيت الماء للاجئين، بعد اشتباكات شهدها المخيم خلال اقتحام الاحتلال للمنطقة الغربية المحيطة بشارع السكة ومخيم العين في نابلس.

وذكرت المصادر، بأن الشاب "القاطوني" أصيب برصاصة في منطقة الصدر، ونُقل لمستشفى رفيديا الحكومي غربي نابلس، قبل أن يُعلن الأطباء استشهاده متأثرًا بجراحه.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيم العين غرب نابلس، واعتقلت الشاب درويش مشارقة ومحمد أحمد جاموس.

وأطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه آليات وقوات الاحتلال، خلال انسحابها، على الأطراف الشرقية لمدينة نابلس، قرب المدخل الشمالي لمخيم بلاطة.

كما داهم الاحتلال قرية زواتا غربي نابلس واعتقلت الشابين محمد زواتيه، ومحمد سمير حموضة.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات