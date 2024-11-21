فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"عقب تصدٍّ بطوليّ للاقتحام".. شهيد برصاص الاحتلال في نابلس

"أشلاء وأجساد مُحترقة".. مجازر دامية في بيت لاهيا ومدينة غزّة وغارات متواصلة على المُحافظة الوسطى

استشهاد صحفيين اثنين في غارة إسرائيلية وسط غزة

شوارع غزَّة تتحوَّل لملاعب بعد تدمير المرافق الرِّياضيَّة

تأييد شعبيّ واسع بغزَّة لعمليَّة الأجهزة الأمنيَّة ضدَّ اللُّصوص وقطاع الطُّرق

الطِّفلة الصَّبَّاغ... معاناة المرض والفراق تنتهي بالموت دون وداع

غالبيَّة ضحاياها أطفال... مجزرتان في قصف الاحتلال مدرستين تؤويان نازحين بشمال غزَّة والنُّصيرات

خليل الحيَّة: قطعنا شوطًا كبيرًا في الاتِّفاق على لجنة لإدارة قطاع غزَّة وماضون حتَّى النَّجاح

"دون أن يردَّ الجنود بطلقة واحدة".. القسَّام تبثُّ مشاهد ملحميَّةً لاستهداف قوَّة مكوَّنة من 12 جنديًّا ببيت لاهيا

فصائل فلسطينية تدين "الفيتو الأمريكي" ضد وقف النار بغزّة.. وتؤكد: واشنطن تثبت أنها شريك في العدوان على شعبنا

"عقب تصدٍّ بطوليّ للاقتحام".. شهيد برصاص الاحتلال في نابلس

21 نوفمبر 2024 . الساعة 07:39 بتوقيت القدس
...

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليومي الخميس، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحام مخيم العين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بارتقاء الشاب جهاد القاطوني، من مخيم عين بيت الماء للاجئين، بعد اشتباكات شهدها المخيم خلال اقتحام الاحتلال للمنطقة الغربية المحيطة بشارع السكة ومخيم العين في نابلس.

وذكرت المصادر، بأن الشاب "القاطوني" أصيب برصاصة في منطقة الصدر، ونُقل لمستشفى رفيديا الحكومي غربي نابلس، قبل أن يُعلن الأطباء استشهاده متأثرًا بجراحه.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيم العين غرب نابلس، واعتقلت الشاب درويش مشارقة ومحمد أحمد جاموس.

وأطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه آليات وقوات الاحتلال، خلال انسحابها، على الأطراف الشرقية لمدينة نابلس، قرب المدخل الشمالي لمخيم بلاطة.

كما داهم الاحتلال قرية زواتا غربي نابلس واعتقلت الشابين محمد زواتيه، ومحمد سمير حموضة.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #شهيد في نابلس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة