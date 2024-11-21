في يومها ال 412... جرائم الإبادة متواصلةً وشلَّال دم نازف في شمال قطاع غزَّة حتَّى جنوبه

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 412 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 30 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 44,056 شهيدًا و 104,268 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

وارتقى 3 شهداء، بينهم طفلان شقيقان، وأصيب آخرون، الخميس، بقصف إسرائيلي جوي استهدف تجمعين لمواطنين في مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى "الشفاء"، للأناضول، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وفي غارة أخرى، استشهد طفلان شقيقان جراء استهداف جوي إسرائيلي بحي التفاح في مدينة غزة، بحسب مصدر طبي في مستشفى "المعمداني".

وجنوب القطاع، ارتقى 4 شهداء بعد ظهر اليوم الخميس، في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة قاع القرين جنوب شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة، والشهداء هم: جابر حسن البشيتي، عبد الرحمن موسى أبو مصطفى، منذر أبو مصطفى، حمدي سالم أبو مصطفى.

أما في دير البلح، وأصيب 5 مواطنين في غارة جوية إسرائيلية، استهدفت خيمة للنازحين، خلف مخبز البنا في منطقة البصة، بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو، وعددا من الصور حجم الدمار الذي لحق بمنقطة البصة؛ إثر استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين خلف مخبز البنا، في دير البلح.



وفي مدينة غزة، أصيب مواطنان برصاص طائرة مسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" في محيط محطة بهلول وجبل الريّس شرقي حي التفاح شرقي المدينة، فيما استهدفت غارة إسرائيلية شارع السكة شرقي حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وفي فجر اليوم حتى الصباح، ارتقى 88 شهيدًا معظمهم نساء وأطفال في مجزرتين ارتكبهما الاحتلال، فجر اليوم الخميس في بيت لاهيا وحي الشيخ رضوان.

وأفادت مصادر صحفية، بأنّ 66 شهيدًا معظمهم أطفال ونساء استشهدوا، وجرح أكثر من 100 آخرين في قصف الاحتلال الدموي على حي سكني بمحيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية إن "كوادرنا الطبية في المستشفى تقوم بانتشال الجرحى ومعالجتهم لعدم وجود سيارات إسعاف".

وأضاف، هناك 200 شخص في مكان المجزرة، ويوجد أعداد كبيرة جدا من الشهداء والإصابات والمفقودين تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم، مشددا على أن "المنظومة الصحية منهارة في شمال غزة، ولا تستطيع تقديم شيء، وكل مناشداتنا للعالم بلا جدوى".

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة أخرى خلفت 22 شهيدا بينهم 10 أطفال، إثر قصف منزل لعائلة "العروقي" بحي الشيخ رضوان شمال المدينة.

وواصلت مدفعية الاحتلال، القصف، على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، تزامنًا مع سلسلة غارات جوية من الطيران الحربي على المناطق الجنوبية للمدينة، فيما أطلقت المدفعية نيرانها في محيط دوار الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

استهدفت طائرات الاحتلال، ظهر اليوم، منزلًا في محيط شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأطلقت طائرات "كواد كابتر"، نيرانها على منطقة الصفطاوي وشارع أحمد ياسين ومفترق الصاروخ بمدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، أُصيب 5 مواطنين، جراء غارة صهيونية على خيمة للنازحين غربي دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى3 شهداء، في قصف الاحتلال منزلًا في محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية، غارات جوية على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.

في خانيونس، ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون إثر قصف صهيوني استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة قاع القرين جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين