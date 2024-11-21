"أشلاء وأجساد مُحترقة".. مجازر دامية في بيت لاهيا ومدينة غزّة وغارات متواصلة على المُحافظة الوسطى

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 412 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 30 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأعلنت وزارة الصّحة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 43,985 شهيدًا و 104,092 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 88 شهيدًا معظمهم نساء وأطفال في مجزرتين ارتكبهما الاحتلال، فجر اليوم الخميس في بيت لاهيا وحي الشيخ رضوان.

وأفادت مصادر صحفية، بأنّ 66 شهيدًا معظمهم أطفال ونساء استشهدوا، وجرح أكثر من 100 آخرين في قصف الاحتلال الدموي على حي سكني بمحيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية إن "كوادرنا الطبية في المستشفى تقوم بانتشال الجرحى ومعالجتهم لعدم وجود سيارات إسعاف".

وأضاف، هناك 200 شخص في مكان المجزرة، ويوجد أعداد كبيرة جدا من الشهداء والإصابات والمفقودين تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم، مشددا على أن "المنظومة الصحية منهارة في شمال غزة، ولا تستطيع تقديم شيء، وكل مناشداتنا للعالم بلا جدوى".

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة أخرى خلفت 22 شهيدا بينهم 10 أطفال، إثر قصف منزل لعائلة "العروقي" بحي الشيخ رضوان شمال المدينة.

مجزرة مروعة: عشرات الشهداء تحولت أجسادهم إلى أشلاء وأجساد محترقة، غالبيتهم من النساء والأطفال، يصعب التعرف عليهم، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة العروقي في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. pic.twitter.com/oLbb2XJqrk — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) November 20, 2024

وواصلت مدفعية الاحتلال، القصف، على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، تزامنًا مع سلسلة غارات جوية من الطيران الحربي على المناطق الجنوبية للمدينة، فيما أطلقت المدفعية نيرانها في محيط دوار الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى3 شهداء، في قصف الاحتلال منزلًا في محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية، غارات جوية على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين