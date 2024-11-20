استشهاد صحفيين اثنين في غارة إسرائيلية وسط غزة

استشهد الصحفيين “عبد الرحيم الطهراوي"، و”محمود الخطيب”، جراء في غارة شنهما جيش الاحتلال الإسرائيلي على وسط مدينة غزة مساء اليوم الأربعاء.

وأفاد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) أن الصحفيين “الطهراوي" (28 عامًا) والخطيب (26 عامًا) استشهدا جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي أثناء مرورهما في شارع الثورة وسط مدينة غزة.

وأكد المركز في بيان صحفي أن القتل أصبح السلاح الرئيسي لجيش الاحتلال لإسكات الصحفيين في غزة، في ظل استمرار الصمت الدولي على مقتلة الصحفيين الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي للعام الثاني على التوالي.

وكان الشهيد “الطهراوي” يعمل صحفيا بشكل مستقل مع عدة وكالات أنباء، بينما يعمل الشهيد "الخطيب" مصور متعاون مع قنوات إخبارية عربية.

وباستشهاد “الطهراوي” و“الخطيب” يرتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل إلى نحو 192 صحفيًا بحسب الإحصائيات الأولية، منذ بدء الحرب المستمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين