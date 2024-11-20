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غالبيَّة ضحاياها أطفال... مجزرتان في قصف الاحتلال مدرستين تؤويان نازحين بشمال غزَّة والنُّصيرات

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بالصور غالبيَّة ضحاياها أطفال... مجزرتان في قصف الاحتلال مدرستين تؤويان نازحين بشمال غزَّة والنُّصيرات

20 نوفمبر 2024 . الساعة 18:24 بتوقيت القدس
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غالبيَّة ضحاياها أطفال... مجزرتان في قصف مدرستين تؤويان نازحين بشمال غزَّة والنُّصيرات
غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الأربعاء، جراء ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين جديدتين في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وذكرت مصادر طبية، استشهاد 40 مواطنًا، وأصيب آخرون اليوم الأربعاء، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواقع عدة في قطاع غزة، منذ فجر الأربعاء، 23 منهم شمالي القطاع

وقالت مصادر طبية، إن 3 شهداء ارتقوا في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في خربة العدس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ونُقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

واستشهد 7 مواطنين في قصف طائرات الاحتلال منطقة شارع العطار جنوب المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما استشهد 6 مواطنين، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية،  بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف مصلى داخل مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين في مخيم 2 جنوب النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون في استهداف مجموعة مواطنين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينما استشهد 3 مواطنين، بينهم طفلان، في قصف مدفعية الاحتلال مركز إيواء داخل مدرسة عوني الحرثاني شمال قطاع غزة.

كما أصيب مواطن بعد إطلاق طائرة مسيرة قنبلة على منازل المواطنين في منطقة تل الزعتر، شمال قطاع غزة.

وفي خانيونس، ارتقى 7 مواطنين استشدوا وأصيب عدد آخر، عصر اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف أرضًا تؤوي نازحين.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة إسرائيلية مسيّرة شنت غارة على مواصي خانيونس، مستهدفة خيام النازحين في أرض كانوا قد لجؤوا إليها.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان العسكري المستمر على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، إلى 43 ألفًا و985 شهيدًا، بالإضافة لـ 104 آلاف و92 مصابًا بجروح متفاوتة.

 

#غزة #الاحتلال #مجازر

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