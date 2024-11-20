قوة من "ماجلان" وقعت في كمين.. مقتل 5 جنود "إسرائيليين" خلال حدث أمنيّ جنوب لبنان

بيروت- فلسطين اون لاين:

أعلنت مصادر إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في معارك جنوب لبنان في الساعات الأخيرة.

وأوضحت تقارير عبرية، أن حدثين وقعا ليلة أمس وصباح اليوم في جنوب لبنان مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأشارت التقارير ذاتها، إلى مقتل جندي من جيش الاحتلال في حدث أمني وقع ليلة أمس بجنوب لبنان

إلى جانب، مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال بعد استهداف حزب الله لمبنى وانهياره على قوة عسكرية ، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات بينها بجراح خطيرة.

فيما ذكرت مصادر عبرية أخرى، أن قوة من وحدة "ماجلان" وقعت في كمين لحزب الله جنوبي لبنان.

ولفت إلى أن القوة تتبع وحدة ماجلان، وهي من وحدات الاستطلاعية الخاصة والسرية، ومهامها العمل خلف "خطوط العدو"، عبر الاستطلاع وجمع المعلومات وتنفيذ هجمات.

أنشئت في عام 1986 كوحدة نخبة بالجيش الإسرائيلي، كانت تتبع لفرقة النار حتى العام 2015، والآن هي ضمن لواء عوز "لواء الكوماندوز"، وتعتبر من وحدات النخبة، والأكثر غموضا بين الوحدات الخاصة بالجيش.

وكان 11 جنديا أصيبوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ فيما لا يزال 21 من المصابين يعالجون بإصابات خطيرة، و218 بإصابات متوسطة، و17 إصاباتهم طفيفة.

ووفقا للمعطيات التي أفصح عنها جيش الاحتلال، فإن 800 ضابط وجندي، قتلوا منذ بداية العدوان على غزة ولبنان، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينهم 376 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في الـ27 من الشهر نفسه. ولا يشمل هذا العدد المدنيين وعناصر الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" ممّن قتلوا منذ بداية الحرب.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن مقتل ستة من جنوده في معارك في جنوب لبنان، وتبين أنهم من لواء غولاني، فيما قال إحد قادته السابقين إنه تلقى الخسائر الأكبر في لبنان منذ تأسيسه عام 1948.

كما أظهرت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة 18 عسكريا في قطاع غزة وجنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويأتي ذلك تزامنًا مع إعلان حزب الله قصف قاعدة للجيش الإسرائيلي شرق نهاريا وتجمعات للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وقال حزب الله -في بيان- إن مقاتليه هاجموا بالمسيّرات "قاعدة لوجستية للفرقة 146 بجيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة نهاريا"، مؤكدا إصابة الأهداف.

وبث الحزب صورا لاستهداف قاعدتي تل حاييم وبيت ليد، في حين سقطت مسيّرة أُطلقت من لبنان في معسكر للجيش الإسرائيلي بالجليل الغربي.

وأضاف الحزب -في بيان آخر- أنه هاجم "بسرب من المسيّرات قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة وأصبنا الأهداف"، كما عن استهداف مدينة صفد برشقة صاروخية.

وقال حزب الله "استهدفنا بالصواريخ للمرة الثانية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام" جنوبي لبنان.

وقبل قليل، تحدثت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية عن سقوط صاروخ في كفار غلعادي بالجليل الأعلى.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 بنيران مسيّرة انقضاضية، كما أقر بإصابة 11 جنديا في يوم واحد خلال المعارك بلبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 25 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الشريط الساحلي الشمالي، مؤكدا سقوط صاروخ في عكا.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه تعامل مع 4 مصابين بحالات هلع في عكا إثر سقوط صاروخ في حي سكني.

يأتي ذلك فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في نهاريا ومحيطها.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أُطلق من لبنان على كريات شمونة أصاب مبنى، ولم تقع إصابات بشرية.

ومنذ ساعات الصباح دوّت صفارات الإنذار مرات عدة في كريات شمونة، إضافة إلى مستوطنات إسرائيلية عديدة قرب الحدود اللبنانية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي -صباح اليوم الأربعاء- رصد تسلل 3 مسيّرات أطلقت من لبنان، وتسببت في تفعيل الإنذارات بخليج حيفا والجليل وعشرات البلدات بشمال إسرائيل.

وتحدثت مواقع إعلامية إسرائيلية عن سقوط مسيّرة في معسكر للجيش بالجليل الغربي ووقوع أضرار في كنيس داخله.

كما أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بتضرر مبنى في الجليل الغربي جراء سقوط شظايا صاروخية.