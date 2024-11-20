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رابط التقدم لـ 19 فرصة تطوّع احترافي في غزة مع برنامج الأمم المتحدة

20 نوفمبر 2024 . الساعة 16:36 بتوقيت القدس
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رابط التقدم لـ 19 فرصة تطوّع احترافي في غزة مع برنامج الأمم المتحدة
وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن 19 فرصة تطوع احترافي في قطاع غزة.

ويبحث برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن مساعدي الخدمات اللوجستية مختصين في سياقة المعدات الثقيلة بقطاع غزة.

وقالت، إن سائقي الشاحنة سيكونوا مسؤولين عن التشغيل الآمن والفعال للآلات الثقيلة لجمع النفايات الصلبة ونقلها إلى مواقع التخلص المحددة.

ويتضمن هذا الدور تشغيل مركبات جمع النفايات الصلبة المختلفة، بما في ذلك الشاحنات، الحفارات، ومركبات جمع النفايات الطبية، مع الامتثال الصارم لجميع قوانين المرور والسلامة.

وأشار إلى أن التقديم مفتوح حتى تاريخ 28/11/2024 وذلك عبر الرابط التالي: أضغط هنـــا

شروط ومتطلبات التأهيل لوظيفة سائقي المعدات الثقيلة:xSOvq.jpg

#غزة

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