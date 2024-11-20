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الصِّحة بغزّة: 13 شهيدًا و84 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

20 نوفمبر 2024 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
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أصدرتْ وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المُتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 411 على التوالي.

وقالت وزارة الصّحة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 13 شهيدًا و 84 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية)".

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 43,985 شهيدًا و 104,092 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م. 

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين اون لاين
#غزة #شهداء القطاع الصحي

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