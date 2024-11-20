مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلمودية

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن 105 مستوطنين، بينهم 11 طالبًا يهوديًا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في الساحة الشرقية من المسجد.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع في المسجد، وفرض وقائع تهويدية جديدة عليه.

وتشن مجموعات المستوطنين وبدعم من حكومة الاحتلال، حملات متواصلة تدعو لتهويد المسجد الأقصى المبارك وقتل الفلسطينيين.

وقال نشطاء مقدسيون، إن ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير يسعى لتصعيد التوتر والأحداث داخل المسجد الأقصى المبارك، ضمن مساعي القضاء على العادات والتقاليد الفلسطينية والتعاليم الإسلامية، وكذلك تضييق الخناق على المقدسيين في المسجد الأقصى.



المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات