فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلمودية

كشوفات جديدة بأسماء مستفيدي الغاز لـ 21-22 نوفمبر

مدير مستشفى كمال عدوان: لا نزال تحت الحصار الشَّديد و"سوء التَّغذية" بدأ بالظّهور على أطفال شمال القطاع

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 20 نوفمبر

قراءة عسكريّة: ماذا يعني تواصُل عمليات المقاومة النّوعية في معارك شمال غزّة؟ (شاهد)

لليوم الـ 411.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة

أردوغان: رفضنا السَّماح لرئيس الاحتلال بعبور مجالنا الجوي

الاحتلال يرفض السماح للقطاع الخاص بإدخال المساعدات إلى غزة

قوى الأمن والعشائر.. يدٌ بيد لمواجهة لصوص المُساعدات وقطَّاع الطُّرق

الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء 20 نوفمبر

كشوفات جديدة بأسماء مستفيدي الغاز لـ 21-22 نوفمبر

20 نوفمبر 2024 . الساعة 11:23 بتوقيت القدس
...

نشرت الهيئة العامة للبترول، مؤخرا، كشوفات جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظتي خانيونس والوسطى.

وتصدر كشوفات بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي عن الهيئة العامة للبترول بشكل شبه يومي، حال دخول الغاز من إلى القطاع بشكل منتظم.

وتوفر الهيئة 8 كيلو من الغاز المنزلي بشكل شبه شهري لقرابة 40 ألف أسرة جديدة في خانيونس والوسطى.

هل اسمك ضمن القائمة؟

الخطوات للتحقق:

 - زيارة الروابط التالية:

- كشف خانيونس لأيام 21-22 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا

 - كشف الوسطى لأيام 21-22 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا

 - التواصل مع الموزع: إذا وجدت اسمك، اتصل بالموزع المذكور في الكشف.

- للتأكد من إتمام تعبئة أنبوبة الغاز، تصل رسالة بذلك.

 - تحديث بياناتك: قم بتحديث بياناتك عبر المنصة الإلكترونية الخاص بالغاز، اضغط هنا

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #الهيئة العامة للبترول #طوفان الأقصى #كشوفات الغاز #أزمة الغاز في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة