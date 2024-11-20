تقارير عبرية تكشفُ تفاصيل "حدث خطير" أوقعَ جنديًا وقائد كتيبة في معارك بيت لاهيا

كشفت القناة 14 العبرية، تفاصيل جديدة حول الحدث الأمني الذي وقع به جنود الاحتلال في المعارك الضّارية مع المقاومة الفلسطينية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت القناة العبرية، إنّ اشتباكًا مُسلحًا وقع يوم أمس الثلاثاء، داخل أحد المباني في بيت لاهيا.

وأشارت إلى جنديًا من لواء كفير قُتل مباشرة، في حين أُصيب قائد الكتيبة 90 بجروح خطيرة وعدد آخر من الإصابات بجروح متفاوتة.

وأضافت "بعد الحادث الخطير في بيت لاهيا، قام الجيش "الإسرائيلي" بتدمير المبنى الذي وقع فيه الحادث".

ويُذكر أنّ لواء كفير هو أحد أكبر ألوية المشاة في جيش الاحتلال، ويضم عدة كتائب ووحدات نخبوية توصف بأنها مختصة في الحرب داخل المناطق الحضرية والمناطق المعقدة. وأوضح البيان الإسرائيلي أن الجندي قتل برصاص قناص في مخيم جباليا.

وأعلنت إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر برتبة مقدم بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.

ومنذ مطلع نوفمبر الجاري، سقط 30 قتيلًا في صفوف الجيش "الإسرائيلي" والمستوطنين في مختلف جبهات القتال.

وأظهرت معطيات الاحتلال المحدثة، أمس الثلاثاء، إصابة 11 عسكريًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق المعطيات المنشورة على الموقع الإلكتروني "للجيش الإسرائيلي"، وصل عدد المصابين في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ بداية الحرب إلى 5381 عسكريًا.

ووفقًا لاعترافات الاحتلال، فقد قُتل 800 ضابط وجندي "إسرائيلي" منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، غالبيتهم في معارك قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين