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الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء 20 نوفمبر

20 نوفمبر 2024 . الساعة 09:23 بتوقيت القدس
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تعرّف على تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر.

يشهد طقس فلسطين ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة التي تصبح حول المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تسود أجواء خريفية دافئة ومعتدلة حتى المساء وبرودة تزيد تدريجياً في ساعات الليل ووصولًا لساعات الفجر الأخيرة.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر:

 - درجات الحرارة: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في ساعات الصباح.

 - حالة السماء: غائمة جزئياً.

 - الرياح: غير نشطة.

- البرودة: تكون ملموس مع ساعات المساء، وتزداد تدريجياً في ساعات الليل وصولاً لساعات الفجر، والله تعالى أعلى وأعلم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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