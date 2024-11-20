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"سلوكٌ إجراميّ مُنحاز"

حماس تستنكرُ وضْع الخزانة الأمريكية عددًا من قيادات الحركة على قائمة العقوبات

20 نوفمبر 2024 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
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استنكرتْ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والذي يضع عدداً من قيادات الحركة ضمن قائمة العقوبات، ويَصِف مقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة ضد الاحتلال بالإرهاب.

وأكدت حماس في تصريح صحافي، أنّ تلك الخطوة تأكيد للسلوك الأمريكي الإجرامي المنحاز للاحتلال الفاشي وجرائمه بحقّ شعبنا الفلسطيني.

وأوضحت أنّ قوائم الخزانة الأمريكية تقوم على بيانات وأسس مضللة وكاذبة هدفها تشويه صورة قيادات الحركة التي تعمل لصالح شعبها وقضيتها  وحقها في مقاومة الاحتلال، بينما تتجاهل فرض عقوبات على قادة الاحتلال الذين يرتكبون أبشع جرائم الحرب، ويستخدمون الأموال وكل الوسائل لتنفيذ أبشع إبادة جماعية في التاريخ. 

وقالت، إن "الإدارة الأمريكية الآفلة لا تزال تصرّ على مواقفها المعادية لحقوق شعبنا الواقع تحت أبشع احتلال عرفه التاريخ، وتواصل منح مجرمي الحرب الصهاينة الغطاء اللازم للاستمرار في حرب إبادة وحشية في قطاع غزة، منتهكةً كافة القوانين والشرائع، وتعمل على شلّ أدوات المنظومة الدولية ومنعها من القيام بواجبها لوقف انتهاكات الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها.

وشدّدت على أنّه من الضّرورة على الإدارة الأمريكية مراجعة هذه السياسة الإجرامية، ووقف انحيازها الأعمى لكيان الاحتلال الإرهابي، والتخلّي عن أوهام إخضاع شعبنا الفلسطيني بالقوة، والاعتراف بحقوقه كافة، ولجم حكومة الإرهاب الصهيونية عن جرائمها وعدوانها وانتهاكاتها الواسعة للقانون الدولي والإنساني.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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