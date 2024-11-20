استشهاد أحد أفراد الدّفاع المدني وإصابة أخرين بقصف "إسرائيلي" مُباشر في غزّة

استشهد فجر اليوم الأربعاء، أحد أفراد طواقم الدفاع المدني بغزة ، وأصيب آخرون، جرّاء استهدافهم من قبل الاحتلال خلال محاولتهم انتشال شهداء ومصابين من منزل تعرض للقصف في مدينة غزة.

وأعلن الدفاع المدني في مؤتمر صحفي بغزة، ارتقاء رجل الإنقاذ علي عمر، وإصابة عدد آخر من عناصره بقصف "إسرائيلي" استهدفهم أثناء انتشالهم شهداء وجرحى من منزل، تعرض للقصف في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقال الدّفاع المدني، إن طواقمه "تعرضت في ساعات الفجر الأولى إلى استهداف مباشر من قبل طائرات الاحتلال أثناء محاولتهم انتشال الشهداء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأحياء من تحت أنقاض منزلًا سكنيًا تم قصفه في منطقة الصبرة جنوب غربي مدينة غزة.

وأشار إلى أنّ هذا الاستهداف الغاشم لطاقم الحماية المدنية أدى إلى استشهاد رجل الإنقاذ البطل/ علي محمد مصطفى عمر وأصيب ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

واستهجن الدفاع المدني هذا الاستهداف "الإسرائيلي" السافر لمقدمي الخدمة الإنسانية، والذين حثت اتفاقية جنيف والقانون الإنساني الدولي على حمايتهم.

وأوضح أنّ هذه المرة الـ 18 التي يستهدف الإحتلال "الإسرائيلي" فيها طواقمه أثناء مهماتهم في إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة أبناء شعبنا مع استمرار هذا العدوان "الإسرائيلي" بحقهم، منوهًا إلى أنّ الاحتلال يسعى من هذه الاستهدافات إلى منع الوصول إلى المواطنين الأحياء تحت الأنقاض وإنقاذهم، الأمر الذي يؤدي إلى إعدام أكبر عدد منهم تحت أنقاض منازلهم.

وباستشهاد رجل الإنقاذ علي عمر، يرتفع عدد شهداء الدفاع المدني إلى 87 شهيدًا منذ بذءرحرب "الإبادة الجماعيّة" على غزّة.

المصدر / فلسطين أون لاين