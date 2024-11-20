"اقتحامات واعتداءات".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددًا من المواطنين.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال قرية الطبقة غرب مدينة دورا، واعتقلت رائد حمدان، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، كما اعتقلت القوات الشابين أحمد النجار وأسيد الترتوري بعد مداهمة منزليهما في مخيم الفوار.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة حلحول، شمال الخليل، وداهمت منزل الشيخ أكرم أبو عيهور وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال معتز حمدان الكعبي من قرية عوريف جنوب غرب نابلس، وداهمت منازل كل من علي وسعد ناجح شريف الصفدي.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الأزهري، بعد مداهمة منزله في حي أم الشرايط، كما اعتقلت الشاب أسامة الشني، ومحمد زلوم، وناجي سلامة خلال اقتحام مخيم الجلزون وكفر نعمة وترمسعيا قضاء رام الله.

وأفادت مصادر صحفية بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ أحمد خزنة إمام مسجد بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله، عقب مداهمة منزله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ أحمد خزنة إمام مسجد بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله، بعد اقتحام منزله فجر اليوم.

وفي القدس المحتلّة، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رأس خميس بمخيم شعفاط شمال شرق القدس.

وشرعت قوات الاحتلال، صباح اليوم، بهدم منزل لعائلة زاهدة حي رأس خميس بمخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة دير الغصون شمال المدينة.

المصدر / وكالات