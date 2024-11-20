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مستوطنون يحرقون مركبات المواطنين شمالي رام الله

20 نوفمبر 2024 . الساعة 07:54 بتوقيت القدس
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اقتحمت مجموعة كبيرة من المستوطنين فجر اليوم الأربعاء، بلدة المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله، وأحرقوا عددًا من مركبات للمواطنين.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة كبيرة من المستوطنين اعتدوا على منزل لعائلة صندوقة في المزرعة الغربية وأحرقوات عدة مركبات كان تقف على مدخل المنزل.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعال النيران بعدد من المركبات أمام أحد المنازل.

وتواصل قوات الاحتلال والمستوطنون تنفيذ اقتحامات مستمرة لقرية المزرعة الغربية، وسرقة أراضيها.

واستولت سلطات الاحتلال على آلاف الدونمات من مساحة القرية الكلية التي تقدر بنحو 13 ألف دونم، ويحيطها الاستيطان من ثلاث جهات باستثناء جهة الشرق عدد من المستوطنات والبؤرة الاستيطانية، وهي: مستوطنتا “نحلائيل”، و”تلمون”، وبؤرتي “حورشا”، و”كيريم راعيم”.

وفي الرابع من شهر تشرين الثاني/ نوفيمبر الجاري، هاجم مستوطنون، المنطقة الصناعية في مدينة البيرة، وأحرقوا 20 مركبة.

وصعَّد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، تزامنًا مع حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة لليوم الـ 411 على التّوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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