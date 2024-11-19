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بالفيديو "مقاوم يوجِّه رسالةً".. القسَّام تبثُّ مشاهد "ملحميَّةً" لمراحل تفجير "ميركافا" بمخيَّم جباليا (شاهد)

19 نوفمبر 2024 . الساعة 19:29 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 410 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث العمليات، بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، مشاهد من استهداف وتدمير دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة شواظ بمنطقة الفاخورة غرب مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وبدأ المقطع بظهور أحد مقاتلي القسام وهو يقول "بإذن الله نحن قاعدين لهم بالمرصاد من اليوم الأول والتاني واليوم الثالث وبإذن الله إن الله لا يضيع أجر الصابرين.. لنا أجر وبإذن الله لنا مقتلة حتشفي على أيدينا صدور قوم مؤمنين".

وأظهرت المشاهد مقاتلي القسام وهم يقومون بتجهيز ونصب عبوة الشواظ، ثم مشاهد لتقدم روبوت إسرائيلي مفخخ في منطقة الكمين.وتضمن المقطع بعدها مشهد توغل آليات الاحتلال في منطقة الكمين، ثم مشهد تفجير الدبابة من زاويتين.

 

 

وفي بلاغ منفصل، استهدفت كتائب القسام قوات العدو المتموضعة في محور "نتساريم" بصواريخ "107" قصيرة المدى.

ومؤخرًا، تزايدت العمليات التي تعلن قوى المقاومة عن تنفيذها في قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم ومعسكر جباليا، وذلك بعد أكثر من شهر من بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي قطاع غزة.

وفي الإطار، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن ثلث قتلى الحرب الإسرائيليين خلال المعارك في قطاع غزة وجنوب لبنان هم من أفراد قوات الاحتياط، لافتة إلى أن "العديد منهم لديهم عائلات والعبء عليهم غير مسبوق".

وأضافت الصحيفة أن قوات الاحتياط تعاني ضغطا غير مسبوق و54% منهم خدموا أكثر من 100 يوم منذ بداية الحرب، مؤكدة أن الخسائر في صفوف الضباط الشبان تؤثر على الكفاءة القيادية للجيش مع مقتل 63 قائد سرية على الأقل.

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