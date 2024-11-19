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صنعاء.. سريع: استهداف سفينة في البحر الأحمر لانتهاك الشَّركة المالكة قرار الحظر

19 نوفمبر 2024 . الساعة 17:14 بتوقيت القدس
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صنعاء.. سريع: استهداف سفينة في البحر الأحمر لانتهاك الشَّركة المالكة قرار الحظر
صنعاء/ فلسطين أون لاين:

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، أنّ قواتها البحرية نفّذت عملية استهداف لسفينة "Anadolu S" في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وأوضحت القوات المسلحة، أن قرار الاستهداف للسفينة جاء بعد عدم استجابتها لتحذيرات القوات البحرية ولانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأكّدت القوات المسلحة اليمنية، استمرارها في فرض الحصار البحري على كيان الاحتلال الإسرائيلي واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه أو التي تتعامل معه.وفي ظل استمرارها في استهداف الاحتلال بالصواريخ والمسيرات.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على أن هذه العمليات "لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".

وفي وقت سابق، أكد قائد حركة "أنصار الله" السيد عبدالملك الحوثي أن العمليات اليمنية مستمرة في استهداف السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي وبالأميركي والبريطاني، وكذلك مستمرون في استهداف عمق فلسطين المحتلة.

وأضاف حينها أنّ "قرارنا مستمر في التعامل مع عمليات التمويه الإسرائيلية في نقل الملكية للسفن المرتبطة به كما جاء في إعلان الجيش اليمني". وأعلن السيد الحوثي أنّ "القوات اليمنية ستواصل التصعيد بكل ما تمتلك وستسعى لتحقيق ما هو أعظم وأكبر وأقوى".

#اليمن #صنعاء #القوات المسلحة اليمنية #يحيى سريع

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