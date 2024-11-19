خبير دفاعي: تدمير دبابة "ميركافا" الأحدث في غزّة يكشفُ هشاشة التّكنولوجيا المتطوّرة

توقف خبير دفاعي معتمد، عند الصور التي ظهرت على الإنترنت، والتي تُظهر الحطام المتضرر بشدة لدبابة "إسرائيلية" من طراز "ميركافا Mk IV Barak"، التي دُمرت جراء عبوة ناسفة زرعتها المقاومة الفلسطينية في شمال غزة.

وقال ديلان مالياسوف، الصحفي العسكري المولود في أريكيبا، بيرو، والذي يتمتع بخبرة واسعة في العمل مع شركات دفاع أوروبية رائدة: "تُظهر الصور مدى الضرر الكبير الذي لحق بالدبابة، حيث انقسم هيكلها إلى نصفين، وانفصل برجها لمسافة بعيدة عن الجسم الرئيسي، مما يشير إلى أن العبوة الناسفة المستخدمة كانت ضخمة للغاية، ربما تزن عشرات الكيلوغرامات".

وأوضح عبر مدونة "Defence Blog" أن دبابة "ميركافا Mk IV Barak" هي النسخة الأحدث من الدبابات القتالية الإسرائيلية، مزودة بأنظمة متطورة مثل نظام "تروفي" للحماية النشطة من الصواريخ المضادة للدبابات، بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوعي الميداني.

وأضاف: "رغم التقدم التكنولوجي الكبير، فإن هذه الحادثة تُظهر هشاشة المعدات العسكرية المتطورة أمام التهديدات غير التقليدية، خاصة في بيئة حضرية معقدة مثل غزة".

وأشار مالياسوف إلى أن هذه الدبابة نُشرت في ديسمبر 2023 كجزء من العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المقاومة الفلسطينية، لكن تكتيكات حرب العصابات والعبوات الناسفة أثبتت فعاليتها في إيقاع خسائر ملموسة حتى بأحدث المعدات العسكرية.

وقال: "إن الحادثة تُظهر أن التكنولوجيا المتطورة وحدها لا تكفي لضمان التفوق العسكري في صراعات المناطق المكتظة بالسكان، حيث يمكن لتكتيكات المقاومة أن تفرض تحديات كبيرة".

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين