عائلات أسرى الاحتلال: رؤساء الأجهزة الأمنيَّة أغبياء وجبناء

تحدّث شمعون أور، عم الأسير "الإسرائيلي" لدى المقاومة الفلسطينية أفيناتان أور، عن لقاء العائلات مع وزير الحرب "الإسرائيلي"، والغضب من موقف "رؤساء الأجهزة الأمنية" الذي تسرب إلى وسائل الإعلام.

وقال أور، إن (إسرائيل) يجب أن تكون مرنة للتوصل إلى اتفاق مع حماس.

ونشرت القناة السابعة على صفحتها، أمس الإثنين، أن شمعون أور، عم الأسير أفيناتان أور، وعضو منتدى تكفا، تحدث في جلسة استماع للجنة القانون والعدالة في ا(لكنيست) عن لقاء العائلات مع وزير الحرب.

وأشار أور، إلى قول أهالي الأسرى للوزير كاتس، أن هناك واقع واحد فقط لم يتغير، وهو تصور المؤسسة الأمنية بأنها غير محتاجة للتفاوض مع حماس على صفقة، مؤكدًا على ضرورة الامتثال لشروط الحركة، التي لديها الأسرى " الإسرائيليين"، حتى ولو كانت شروط استسلام.

ولفت إلى موقف "رؤساء الأجهزة الأمنية" الذي تم تسريبه لوسائل الإعلام الليلة قبل الماضية، والذي يقضي بضرورة أن تكون (إسرائيل) مرنة للتوصل إلى صفقة مع حماس.

وقال أور: "رؤساء المؤسسة الأمنية أغبياء وجبناء، فما الفائدة منهم إذا لم يتمكنوا من إعادة الأسرى".

وأضاف: "قال نفس الأشخاص -يقصد رؤساء الأجهزة الأمنية- قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر) إننا نستطيع أن نتعايش مع حماس، وسنعطيهم المال وكل ما يحتاجون إليه، ولن يطلقوا أكثر من قذيفتين في الشهر، ولم يفهموا أن هذا بالنسبة لها أمر ديني وأساسي في عقيدتها".

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين