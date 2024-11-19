أصيب عدد من المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، جرّاء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان وسقطت في "تل أبيب"، وفي الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.

وقال إسعاف الاحتلال، إن 7 مستوطنين أُصيبوا إثر الدفعة الصاروخية باتجاه وسط "فلسطين المحتلة"، مشيرًا إلى تلقيه بلاغات عن إصابات بحالات هلع.

وأفادت مصادر عبرية بأنّ دوي انفجارات سُمع في شمال فلسطين المحتلة بعد رشقة صاروخية كبيرة من لبنان.

وأعلن الاحتلال "الإسرائيلي" أنه رصد 5 صواريخ عبرت من لبنان إلى وسط فلسطين المحتلة، وعبور 10 صواريخ باتجاه الجليل الأعلى.

وأشارت إلى سماع أصوات انفجارات ضخمة من الضفة الغربية بعد رشقة صاروخية من لبنان استهدفت شمال "تل أبيب".

وأمس الإثنين، أعلنت وسائل الإعلام العبري، إصابة 6 مستوطنين أحدهم بجروح خطيرة، عقب قصف صاروخي كبير استهدف "تل أبيب".

وأكد حاييم سرغروف قائد الشرطة بمنطقة "رمات غان، أنّ الحادث لا يتعلق بصاروخ اعتراضي، كما ادّعى جيش الاحتلال في تصريحاته، مشيرًا إلى أن أن صاروخًا ثقيلًا أصاب المكان.

وذكر قائد الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب، أن حزب الله استخدم صاروخًا يحمل رأس حربيًا ثقيلًا جدًا، ضرب "تل أبيب" وأحدث دمارًا كبيرًا.

وقال موقع حدشوت بدون رقابة، إنّ الصاروخ الذي سقط في رمات غان كان موجهًا نحو موقع أمني قريب من المدينة، وسقط في محيطه.



المصدر / فلسطين أون لاين