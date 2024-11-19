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تحذيرات من انهيار منظومة العمل الإنساني في قطاع غزة

19 نوفمبر 2024 . الساعة 09:37 بتوقيت القدس
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تحذيرات من انهيار منظومة العمل الإنساني في قطاع غزة

حذرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية من انهيار منظومة العمل الانساني في قطاع غزة جراء تشديد الاحتلال القيود المفروضة على دخول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة.

وأشارت الشبكة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، الى توقف عشرات المخابز والمطابخ المجتمعية عن العمل جراء قيود الاحتلال على دخول الامدادات الغذائية حيث يعتمد معظم سكان قطاع غزة عليها في غذاءهم اليومي بعد ان فقدوا مصادر دخلهم.

كما حذرت الشبكة من التداعيات الخطيرة لهذا التدهور المتسارع على الاوضاع الانسانية وتأثيرات ذلك على واقع حياة السكان الذين بات معظمهم يعانون من النزوح المتكرر ويمكثون في خيام مهترئة لا تستطيع ان تصمد في وجه المطر والبرد والرياح.

وجددت مطالبتها للأمم المتحدة بإعلان قطاع غزة منطقة مجاعة وتحمل مسؤوليتها القانونية والاخلاقية تجاه هذا التدهور الحاصل على كافة المستويات وانقاذ حياة السكان وتوفير الحماية لهم بكل مستوياتها.

وطالبت بتكثيف الجهود على كافة المستويات من اجل وقف سطو بعض العصابات المنظمة والافراد على قوافل المساعدات وتأمين وصولها الى مستحقيها في وقت بات اطفالنا يعانون من حالات شديدة من سوء التغذية تهدد حياتهم.

وقالت في بيانها: "إننا امام مرحلة هي الاخطر والاسوأ من العدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني وبخاصة في شمال قطاع غزة، مما يتطلب تدخلا جادا من كل الاطراف الدولية لوقف العدوان ودخول المساعدات وحماية المدنيين وإنصاف الضحايا. "

المصدر / فلسطين أون لاين 
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