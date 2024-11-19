ما نوعية الصَّاروخ الذي استخدمه حزبُ الله في ضرب "تل أبيب"؟

قال الخبير العسكري اللواء المتقاعد فايز الدويري، إنّ الصّاروخ الذي استخدمه حزب الله في قصف "تل أبيب"، مساء أمس الإثنين، بمتلك قوة تدميري كبيرة، أدّى إلى حدوث دمار واندلاع حرائق في مكان سقوطه.

ورجّح الدويري، أن يكون الصاروخ طراز "ملاك" الذي يزن رأسه المتفجر 250 كيلوغراما، ويصل مداه إلى 250 كيلومترا، ويعتبر دقيقا مقياسا مع صواريخ "نصر" و"فادي".

وأشار إلى أن درجة الخطأ لصاروخ ملاك تفدر بـ5 أمتار، ولهذا السبب لا يُستبعد انهيار المبنى الذي أصابه صاروخ حزب الله.

وبشأن الفشل باعتراض الصاروخ، قال الخبير العسكري إن القبة الحديدية تتكون من 3 منظومات هي: الرادار، ووحدتا المتابعة والإطلاق، مبينًا أن وحدة المتابعة منوط بها تحديد المكان الذي سيسقط فيه الصاروخ، ولا تصدر إنذارا في حال كان تقديرها أنه سيسقط في مكان مفتوح.

وأضاف "قد يكون الفشل نابعًا من وحدة الإطلاق التابعة للقبة الحديدية، حيث لا يتم وقتها إصابة الصاروخ".

وبيّن الدويري، أن القبة الحديدية تعمل وفق آلية اعتراض يصطدم بموجبها صاروخ المنظومة الدفاعية برأس الصاروخ القادم، ويفجره في الجو فتسقط الشظايا، مشيرًا إلى أنه "كلما كان الاعتراض في نقطة مرتفعة سقطت الشظايا على مساحة أوسع ولكن مع ضرر أقل".

وفي حالة ثانية، قد يصيب الصاروخ الاعتراضي الجزء الخلفي من الصاروخ القادم، حيث يسقط الجزء الأمامي الذي يحتوي المتفجرات، وتكون احتمالية انفجاره عالية حال اصطدامه بجسم صلب بسطح الأرض، وفق الدويري.

وخلص إلى أن منظومة القبة الحديدية -التي تتعامل مع القذائف والصواريخ ضمن نطاق جغرافي يتراوح بين 4 كيلومترات و70 كيلومترا- لا تقدم اعتراضا وضمانا دفاعيا بنسبة 100%.

وأعلنت وسائل الإعلام العبري، إصابة 6 مستوطنين أحدهم بجروح خطيرة، عقب قصف صاروخي كبير استهدف "تل أبيب".

وأكد حاييم سرغروف قائد الشرطة بمنطقة "رمات غان، أنّ الحادث لا يتعلق بصاروخ اعتراضي، كما ادّعى جيش الاحتلال في تصريحاته، مشيرًا إلى أن أن صاروخًا ثقيلًا أصاب المكان.

وذكر قائد الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب، أن حزب الله استخدم صاروخًا يحمل رأس حربيًا ثقيلًا جدًا، ضرب "تل أبيب" وأحدث دمارًا كبيرًا.

وقال موقع حدشوت بدون رقابة، إنّ الصاروخ الذي سقط في رمات غان كان موجهًا نحو موقع أمني قريب من المدينة، وسقط في محيطه.

وذكرت وسائل الإعلام العبري، أن جيش الاحتلال يكذب، والحقيقة أنه لم يتم اعتراض الصاروخ، بل سقط وأحدث دمارًا كبيرًا وحرائق في المنطقة.

وتحدثت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن سقوط صاروخ قرب مجمع تجاري بمدينة "رمات غان" بمنطقة "تل أبيب" واندلاع حريق بالمنطقة.

وأفادت تقارير عبرية، بسماع دوي 4 انفجارات في تل أبيب الكبرى، بينما قال الإسعاف "الإسرائيلي" إن 6 مستوطنين أصيبوا أحدهم بجروح خطيرة في الاستهداف الصاروخي.

المصدر / فلسطين أون لاين + الجزيرة