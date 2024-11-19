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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 19 نوفمبر

19 نوفمبر 2024 . الساعة 08:50 بتوقيت القدس
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تعرّف على أسعار الدولار، الدينار، اليورو، والجنيه المصري مقابل الشيكل لهذا اليوم.

مازالت أسعار الصرف في فلسطين اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، تشهد استقرارًا في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر  على النحو التالي:

- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 369-371 بيع

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 480-483 بيع

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 320-355 بيع

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 10-13 بيع

- الدولار مقابل الدينار: شراء 77-78 بيع

- اليورو مقابل الدولار: شراء 90-96 بيع

المصدر / فلسطين أون لاين
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