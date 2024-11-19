حزبُ الله يحرقُ "تل أبيب" والإعلام العبري يخرجُ عن صمته: الجيش يكذب وهذا الدّليل

أعلن حزب الله، فجر اليوم الثلاثاء، قصف قاعدة "تل حاييم" في "تل أبيب" بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة، وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، مؤكدًا أن العملية حقّقت أهدافها بدقّة.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري، إنّ مجاهديه نفّذوا عملية مركّبة عند الساعة 08:45 من مساء يوم الإثنين، قاعدة تل حاييم (تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش العدو الإسرائيلي)، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 120 كلم، في مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة، وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، وأصابت أهدافها بدقّة.

وأكد أنّ هذه العملية تأتي دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله".

وأمس الإثنين، أعلنت وسائل الإعلام العبري، إصابة 6 مستوطنين أحدهم بجروح خطيرة، عقب قصف صاروخي كبير استهدف "تل أبيب".

وأكد حاييم سرغروف قائد الشرطة بمنطقة "رمات غان، أنّ الحادث لا يتعلق بصاروخ اعتراضي، كما ادّعى جيش الاحتلال في تصريحاته، مشيرًا إلى أن أن صاروخًا ثقيلًا أصاب المكان.

وذكر قائد الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب، أن حزب الله استخدم صاروخًا يحمل رأس حربيًا ثقيلًا جدًا، ضرب "تل أبيب" وأحدث دمارًا كبيرًا.

وقال موقع حدشوت بدون رقابة، إنّ الصاروخ الذي سقط في رمات غان كان موجهًا نحو موقع أمني قريب من المدينة، وسقط في محيطه.

وذكرت وسائل الإعلام العبري، أن جيش الاحتلال يكذب، والحقيقة أنه لم يتم اعتراض الصاروخ، بل سقط وأحدث دمارًا كبيرًا وحرائق في المنطقة.

وتحدثت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن سقوط صاروخ قرب مجمع تجاري بمدينة "رمات غان" بمنطقة "تل أبيب" واندلاع حريق بالمنطقة.

وأفادت تقارير عبرية، بسماع دوي 4 انفجارات في تل أبيب الكبرى، بينما قال الإسعاف "الإسرائيلي" إن 6 مستوطنين أصيبوا أحدهم بجروح خطيرة في الاستهداف الصاروخي.

المصدر / فلسطين أون لاين