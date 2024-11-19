الحالة الجوية في فلسطين اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر

تعرّف على تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر.

ما زال طقس فلسطين يشهد انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، ومن المتوقع سقوط زخات من الأمطار على معظم محافظات البلاد وخاصة قطاع غزة.

وحسب الأرصاد الجوية يستمر تأثر البلاد لليوم الثاني بالمنخفض الجوي، والذي يمتد حتى صبيحة غدٍ الأربعاء.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر:

- درجات الحرارة: انخفاض حاد درجات الحرارة.

- حالة السماء: تغطي السماء كميات كبيره من السحب على ارتفاعات مختلفة.

- الرياح: تهب رياح نشطة.

- البرودة: يكون الجو بارداً بشكل ملموس منذ بداية ساعات النهار، ويزداد تدريجياً وصولا لساعات الفجر وحتى غدٍ.

- الأمطار: سقوط زخات متفرقة من الأمطار الغزيرة، خاصة خلال ساعات الصباح والظهيرة، والله تعالى أعلى وأعلم.







المصدر / فلسطين أون لاين