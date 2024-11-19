الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

شنّت قوّات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومُداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخلّلها اعتقالات واعتداءات.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عادل أبو أسعد من منطقة واد عزيز، أثناء اقتحامها بلدة إذنا غرب الخليل.

وداهمت قوات االاحتلال عددًا من المنازل في بلدة إذنا، من بينها منزل الشيخ رائد أبو اجحيشة، حيث سلمت ابنه رأفت بلاغًا لمراجعة مخابراتها، كما أطلقت القوات النار بشكل عشوائي لإزعاج السكان.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في مخيم العروب، واعتقلت الفتى زهدي محفوظ.

في بيت لحم، أصيب مواطنون بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر، جنوبي المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقتي "الجامع الكبير"، والبوابة"، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، صوب المنازل والمحال التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

المصدر / فلسطين أون لاين