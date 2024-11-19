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محدث "عقب مُحاصرة منزل واندلاع اشتباكات مُسلّحة".. شهداء برصاص الاحتلال في "مثلث الشهداء" جنوبي جنين

19 نوفمبر 2024 . الساعة 07:33 بتوقيت القدس
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اندلعت اشتباكات مسلحة، فجر اليوم الثلاثاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية، بأنّ جيش الاحتلال برفقة جرافات عسكرية اقتحم مدينة جنين وشرعت بتجريف وتدمير البنية التحتية .

وأكدت المصادر أنّ الاحتلال حاصر منزلًا ين قباطية ومثلث الشهداء جنوب جنين، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة.

وقالت، إن "الاحتلال أطلق عدة قذائف "إنيرجا"  تجاه المنزال المحاصر، ودفع بتعزيزات عسكرية جديدة".

وأشارت مصادر محلية، إلى ارتقاء شهداء داخل المنزل المحاصر في قرية مثلث الشهداء، فيما اقتحم جيش الاحتلال المنزل، وسحب جثامين الشهداء.

وأعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين، أنّ مقاوميها يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو في محور الشهداء بعد إيقاع قوة صهيونية خاصة بكمين مركب وتحقيق إصابات مؤكدة.

وواصلت جرافة الاحتلال عمليات التجريف والتخريب في حارة الوهدان بمخيم جنين.

وقال الهلال الأحمر، إنّ طواقمها تتعامل مع إصابة بالرصاص الحي بالبطن لشاب يبلغ من العمر (33 عاماً) في جنين وجاري نقله للمستشفى.


 

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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