آخر التّطوّرات.. حرب الإبادة الجماعيّة على غزّة تدخلُ يومها الـ 410

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 410 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 28 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأعلنتْ وزارة الصّحة، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,922 شهيدًا و 103,898 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، استهدف قصف مدفعي عنيف مخيم جباليا، ووسطوغربي بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وارتقى الشاب محمود سليم المدهون، بعد إطلاق النار عليه من طائرة كواد كابتر في بيت لاهيا شمال غزة.

كما غرق خيام النازحين في ملعب اليرموك بمدينة غزة وعدة مناطق قي القطاع، جراء سقوط الأمطار.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شمالي شرقي مخيم جباليا في منطقة قليبو شمالي القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، محيط منطقة التوبة في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأصيب عدد من المدنيين في قصف إسرائيلي على منطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزة، تزامنًا مع نسف قوات الاحتلال مبان سكنية في محيط شارع 8 بحي الزيتون جنوبي المدينة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيد في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد 4 مواطنون مدنيون، وأصيب آخرون، بقصف الاحتلال "بسطة" في "مخيم 2" بمنطقة النصيرات، وسط قطاع غزة.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين