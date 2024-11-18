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لازاريني: لا خطّة بديلة لوجود أونروا في الأراضي الفلسطينيّة

18 نوفمبر 2024 . الساعة 18:16 بتوقيت القدس
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وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، اليوم الإثنين، أنه لا يوجد بديل لوجود "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، فيما قررت إسرائيل حظر أنشطتها.

وقال لازاريني خلال مؤتمر صحافيّ في جنيف، "لا خطة بديلة داخل الأمم المتحدة، لأنه لا توجد وكالة أخرى قادرة على تقديم نفس الأنشطة".

وذكر لازاريني أن الوكالة الأممية "لم تتلقّ بلاغا رسميا، بشأن السبل التي تنوي إسرائيل استخدامها" لتنفيذ الحظر.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرّك لمنع تطبيق القانونين الذي يعني في حال حدوثه أنه "لن يعد في وسعنا العمل في غزة... وتنسيق تحرّكاتنا، والخفض من مخاطر النزاع، ومن ثمّ ستصبح البيئة خطرة إلى حدّ بعيد".

ويخشى العاملون في أونروا "عدم الاستقرار في العمل... لكن أبعد من ذلك، هم يخشون فعلا أن يتعرّض أيّ منهم... للاعتقال"، بحسب لازاريني.

ومنذ وقت طويل، توجّه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الانتقادات والاتهامات للوكالة الأممية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، قرّر الكنيست منع أونروا من ممارسة أنشطتها في إسرائيل، والتنسيق مع السلطات الإسرائيلية.

#غزة #الأونروا

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