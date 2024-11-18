حماس تردُّ على مزاعم "إسرائيليَّة" حول انتقال قيادات الحركة من قطر إلى تركيا

غزة/ فلسطين أون لاين

نفت مصادر مقربة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، صحة التقارير التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية حول انتقال قيادات الحركة من قطر إلى تركيا.

ووصفت المصادر، عبر الحساب الرسمي للحركة على "تلغرام"، هذه الأنباء بأنها "مجرد إشاعات يروجها الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر"، مؤكدة أنها تفتقر إلى أي أساس من الصحة.

وأضافت الحركة أن الادعاءات التي تتحدث عن طلب قطر من قيادات "حماس" مغادرة أراضيها قد تم تكرارها مرارًا خلال الأشهر الماضية، دون أي دليل يثبت صحتها.

وتواصل وسائل إعلام إسرائيلية نشر مزاعم حول طلب الدوحة من قيادة "حماس" مغادرتها بسبب موقفها من مفاوضات التهدئة، وهو ما نفته كل من "حماس" وقطر بشكل قاطع.

وفي وقت سابق، أكد ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن التقارير المتداولة حول انسحاب دولة قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة.

وجدّد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، التأكيد على التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، حتى نيله كافة حقوقه وفي طليعتها دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لدولة قطر.

وأشار الدكتور الأنصاري إلى، أن التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحة غير دقيقة، مؤكداً أن الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفاً لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولاً الى تبادل الاسرى والرهائن من النساء والاطفال في نوفمبر العام الماضي، مشدداً في هذا السياق على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي وقت سابق، نفَى مصدرٌ مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية حماس، الأنباء المتداولة حول إبلاغ قطر قيادة الحركة بأنها غير مرحب بها

وقال المصدر القيادي في تصريحات صحفية، إنّ ما زعمته قناة كان "العبرية بأن القطريين نقلوا رسالة الى قيادات حمــاس المقيمين لديها بأنهم غير مرحب بهم، لا أساس لها من الصحة"، مؤكدًا أن مثل هذه الأخبار الملفقة تهدف للتشويش.

يُذكر، أن شبكة سي أن أن نقلت عن مسؤول أميركي رفيع المستوى مزاعمه حول "موافقة قطر على إخراج قادة حماس من أراضيها بعد رفضها لصفقات التبادل بما في ذلك الصفقات الجزئية واستمرار إصرارها على شروطها المتمثلة بوقف الحرب والانسحاب الكامل".