لهذه المعطيات "الخطيرة".. أمن المقاومة بغزَّة يحذر الإعلاميين من إعادة نشر "منشورات العدو"

غزة/ فلسطين أون لاين

رصد أمن المقاومة مؤخرًا قيام صفحات ومنصات إخبارية ونشطاء إعلاميون بإعادة نشر منشورات العدو، التي تتضمن مواد تحريض وعروض للعمل مع مخابرات العدو، بما فيها أرقام التواصل والحسابات الإلكترونية.بحسب منصة الحارس التابعة للمقاومة في قطاع غزة.

و ينظر أمن المقاومة إلى هذا السلوك بخطر بالغ، كونه يمثل وسيلة إضافية لتعميم منشورات العدو وزيادة رقعة المستهدفين منها، حتى لو كان ذلك دون قصد، فإذا كان عدد المستهدفين من منشورات العدو قليلًا، فإن إعادة النشر ستضاعف أعداد المستهدفين.

وفي سياق متصل، كشفت التحقيقات الميدانية مع بعض المتخابرين، الذين جرى تجنيدهم خلال الحرب، أنهم قاموا بالتواصل مع مخابرات العدو، من خلال أرقام التواصل أو مسح رمز QR الموجودة على "منشورات العدو"، وهذا ما يؤكد خطورة إعادة نشرها في الإعلام المحلي.

بناءً على السابق، يدعو أمن المقاومة الإعلاميين والصحفيين والنشطاء إلى عدم نشر "منشورات العدو"، والاكتفاء بالتحذير منها، وبما ينشره إعلام أمن المقاومة بخصوصها، حفاظًا على جبهتنا الداخلية آمنة من المتخابرين، كما يحذر أمن المقاومة المخالفين بالمحاسبة الثورية، وقد أعذر من أنذر.

👈 أخيرًا، تدعو منصة "الحارس" إلى الإبلاغ عن الصفحات الإخبارية والإعلامية التي تخالف قرار أمن المقاومة، بخصوص منع إعادة نشر "منشورات العدو"،