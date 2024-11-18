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الصّحة بغزّة: حصيلةُ ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تقترب من الـ 44 ألف شهيد

18 نوفمبر 2024 . الساعة 13:25 بتوقيت القدس
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الصّحة بغزّة: حصيلةُ ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تقترب من الـ 44 ألف شهيد

أصدرت وزارة الصّحة بغزة، اليوم الإثنين، التّقرير الإحصائي اليومي لضحايا حرب الإبادة الجماعيّة المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ 409.

وقالت وزارة الصّحة، إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 76 شهيدًا و 158 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وأعلنتْ ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,922  شهيدًا و 103,898  إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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