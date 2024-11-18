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"ملحمةُ الطُّوفان".. كتائبُ القسّام تقنصُ رؤوس جنود الاحتلال وتستهدف آلياتهم في معارك شمال غزّة

18 نوفمبر 2024 . الساعة 13:15 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية من عمليات القسام

تُواصل كتائب الشّهيد عز الدّين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 409 على التّوالي دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بين قتيل وجريح بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسّام في بلاغ عسكري، أنّ مجاهديها تمكّنوا من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 12 جندياً بقذيفة مضادة للأفراد في منطقة الجمعية الإسلامية وسط مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

وقالت القسام في بلاغ عسكري، أنها استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الجمعية الإسلامية وسط مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتمكّن مجاهدو القسام من قنص 5 جنود صهاينة في منطقة "الجواني" وسط مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأمس الأحد، أكدت القناة 12 العبرية، أنّ 30 ضابطا وجنديا قتلوا في معركة جباليا وشمال القطاع المتواصلة منذ 5 أسابيع.

ووفقًا لإحصائية عكا للشؤون العبرية، فقد سقط 28 قتيلًا في صفوف "الجيش الإسرائيلي" والمستوطنين منذ بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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